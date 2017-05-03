هزة أرضية بقوة 4.

4 على سلم ريختر قبالة طبرق. طبرق 3 مايو 2017 ( وال )-أفاد مركز EMSC المتخصص في رصد الزلازل أن زلزالاً بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة الساحل القريب من ليبيا، على بعد 66 كيلومتراً من طبرق و48 كيلومتراً غرب منطقة البردي، على خطي عرض 31.79 شمالاً وطول 24.58 شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات،الثلاثاء. ونسبت لمواطنين من منطقة كمبوت في أقصى شرق ليبيا، قولهم أنهم شعروا بالهزة الأرضية في حدود الساعة 11:25 صباحاً، مؤكدين أن الهزة استمرت لثوان، ما اضطرهم لإخراج التلاميذ من المدارس. ...( وال )...