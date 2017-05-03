"وزيرالصحة بحكومة الوفاق" بحث متطلبات عمل مستشفى ابن سينا بسرت.

طرابلس 3 مايو 2017 ( وال )- بحث، بطرابلس، وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني مع مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل المستشفى وتقديم الخدمات فيه، إضافة إلى توفير الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات التشغيلية الطبية والمحاليل الطبية. وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان الوزارة، "مناقشة توظيف أطباء جدد من المدينة ودراسة ملف التعقيم الطبي لبعض الأقسام الإيوائية بالمستشفى ومتابعة إجراءات مراحل الصيانة لمرافقه". ...( وال )...