وكيل وزارة التعليم يناقش الاستعدادات لإجراء الامتحانات النهائية للشهادات العامة .

طرابلس 3 مايو 2017 (وال)- عقد وكيل وزارة التعليم " عادل جمعة " بمقر الوزارة بطرابلس اجتماع حضره مدير إدارة الامتحانات وعدد من المسؤولين بالوزارة والمديرالتنفيذي لشركة الشاطئ المكلفة باعداد وتنفيذ الامتحانات النهائية للشهادات العامة . وناقش الاجتماع مدى استعداد الشركة لإجراء الامتحانات للعام الدراسي 2016 ـ 2017 والوقوف على الصعوبات التي تواجها في منظومة التصحيح الالكتروني . وأكد السيد الوكيل التزام الوزارة بتذليل كافة الصعاب التي تواجه الشركة في أداء عملها مع قرب الامتحانات النهائية للشهادات العامة ، معبرا عن تقديره للعاملين بالشركة والتزامهم في سنوات سابقة بتنفيذ الامتحانات . (وال)