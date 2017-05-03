روسيا تعلن خفض إنتاج النفط بأكثر من 300ألف برميل .

موسكو 3 مايو 2017 ( وال ) - قالت وزارة الطاقة اليوم الأربعاء إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بمقدار 300 ألف و790 برميلا يوميا في الأول من مايو مقارنة مع مستوى أكتوبر 2016. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة تعهدوا بخفض الإنتاج 8ر1 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وبموجب الاتفاق تعهدت روسيا بخفض متوسط إنتاجها اليومي في النصف الأول من السنة 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع أكتوبر. ...( وال) ...