وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين يلتقي أعضاء لجنة متابعة خطة الاستجابة الإنسانية 2017.

طرابلس 3 مايو 2017 (وال) - التقى وزير الدولة لشؤون النازحين المفوض بحكومة الوفاق الوطني، "يوسف جلالة" أمس الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء، أعضاء لجنة متابعة خطة الاستجابة الإنسانية 2017. وتم خلال اللقاء مناقشة توحيد الاستمارات المتعلقة ببيانات النازحين، ووضع الترتيبات النهائية لتقرير اللجنة والمتوقع ان يصدر خلال الأسبوعين القادمين. وحضر اللقاء مندوبون عن الشؤون الاجتماعية، والصحة، ومصلحة الإحصاء والتعداد، ومكتب الدراسات السكانية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي،والهيئة الليبية لإغاثة والمساعدات، ومدير مكتب متابعة شؤون النازحين بديوان رئاسة الوزراء. ..(وال)..