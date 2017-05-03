وزارة التعليم تناقش استراتيجية الوزارة الجديدة لتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية.

طرابلس 3 مايو 2017 (وال)- ناقشت وزارة التعليم مع رؤساء مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بالشأن التعليمي الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوزارة لتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية واستعداد الوزارة لإجراء الامتحانات النهائية وتفعيل مواد النشاط بالمدارس . وحضر الجلسة الحوارية وكيل وزارة التعليم "عادل جمعة "وعدد من مديري الادارات والمكاتب بالوزارة بالإضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من وسائل الإعلام . وقدم رئيس جمعية العلوم والابتكار الليبية للمواهب والريادة "يونس الزقني" خلال الجلسة عرض ضوئي أوضح فيه كيفية ربط كل مخارج التعليم بالقطاع العام والخاص وبمراكز البحث العلمي. ويسعى المجتمعون الى عقد إجتماع لاحق لمناقشة موضوعي الاجراءات المالية لمعلمي العقود وتسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة خلال السنوات الأخيرة الماضية . ...(وال)...