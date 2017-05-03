أسعار النفط تتعافى مع انخفاض المخزونات الأمريكية.

سنغافورة 3 مايو 2017(وال) - تعافت أسعار النفط اليوم الأربعاء حيث عزز انخفاض في المخزونات الأمريكية السوق على الرغم من أن تراجع مستوى الالتزام بجهود أوبك لخفض الإنتاج واقتراب الإمدادات من مستويات قياسية مرتفعة حدا من المكاسب. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47 سنتا أو ما يعادل 9ر0 بالمئة إلى 93ر50 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو ما يعادل 8ر0 بالمئة إلى 02ر48 دولار للبرميل. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 2ر4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل إلى 3ر528 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 3ر2 مليون برميل. وستعلن الحكومة الأمريكية بيانات مخزونات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء . وأظهر مسح لرويترز يوم الثلاثاء أن الإنتاج في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض للشهر الرابع على التوالي في أبريل حيث أبقت السعودية، أكبر مصدر في المجموعة، على هدفها لخفض الإنتاج فيما انخفض الإنتاج بسبب أعمال صيانة وعدم الاستقرار في نيجيريا وليبيا اللتين تم استثناؤهما من الاتفاق. .. ( وال ) ..