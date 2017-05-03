معرض المعاهد الفنية المتوسطة للمهن الشامله.

طرابلس 3 مايو 2017 ( وال )-افتتح صباح أمس الثلاثاء معرض المعاهد الفنية المتوسطة للمهن الشاملة بوسعاية ابديرى ببلدية طرابلس المركز . وحضرحفل الافتتاح عضوي المجلس البلدي طرابلس المركز عبدالرحمن القلالي وناصر الكريوي ومختار محلة وسعاية ابديرى وعدد كبير من مدراء و مسؤولي المعاهد المشاركة بالمعرض الذى ضم عدد كبير من المعاهد المشاركة من المنطقة الوسطى والغربية والجنوبية . وافتتح المعرض الذى احتوى على العديد من المعروضات المتنوعة من الهندسة الميكانيكية والمعمارية والكهربائية والازياء واعمال النجارة وانتاج المخابز، كما تم عرض شريط مرئى يوضح نشاط المعاهد بشكل تفصيلى مما زاد اثراء هذا المعرض الذى يدل على مدى مهنية المعاهد واتقانها ، وسوف يستمر المعرض على مدى ثلاث ايام . .....( وال ) ...