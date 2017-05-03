وزارة الصحة بحكومة الوفاق تناقش تفعيل معاهد التمريض وحل الصعوبات المالية والفنية.

طرابلس 3 مايو 2017 (وال) - اجتمع وكيل وزارة الصحة الدكتور "عيسى العمياني" أمس بادارتي التمريض والشؤون المالية بالوزارة بحضور عدد من مدراء المعاهد الصحية بالمناطق . وتركز الاجتماع على مناقشة الصعوبات التي تواجه تفعيل معاهد التمريض ,وايجاد الحلول لآلية دفع المستحقات المالية لاعضاء هئية التدريس ,واحتياجات المعاهد من وسائل تعليمية وكذلك وضع مقترح لميزانية عام 2018 . واتفق المجتمعون على استصدار قرار من وزارة الصحة بشأن صرف مستحقات اعضاء هئية التدريس "المتعاونين" من بند تحسين وتطوير العلاج كحل مؤقت الى حين اعتماد ميزانية خاصة بالمعاهد الصحية وكذلك مخاطبة لجنة الترتيبات المالية بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لاعتماد ميزانية للمعاهد الصحية في السنة المالية 2018. كما تم تضمن الاتفاق مطالبة المستشفيات بتقديم مقترح بشأن تصنيف التمريض كلاً حسب تخصصه. ..(وال)..