ارتفاع أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع.

لندن 3 مايو 2017 (وال) - اقتربت أسعار الذهب اليوم الأربعاء من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغته في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بدعم توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو . وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 36ر1254 دولار للأوقية . وتراجع المعدن النفيس إلى 37ر1251 دولار للأوقية يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 40ر1255 دولار للاوقية. ويختتم البنك المركزي اجتماعه اليوم الأربعاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قد يركز على رفع المعدل مستقبلا. وجرى تداول الدولار دون أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل الين الياباني في حين ارتفع مؤشر الدولار 1ر0 بالمئة إلى 058ر99 . وارتفعت الفضة 2ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 82ر16 دولار للأوقية ، بعدما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة. وتراجع البلاتين 5ر0 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 95ر917 دولار للأوقية ، وصعد البلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 72ر818 دولار للأوقية. .. ( وال ) ..