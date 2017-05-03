تونس تتوج ببطولة شمال أفريقيا وليبيا بالمركز الأخير.

تونس 3 مايو 2017 ( وال )- توج المنتخب التونسي بلقب دورة شمال إفريقيا لأقل من 18 سنة بعد فوزه يوم الاثنين بالملعب الاولمبي بسوسة على نظيره المغربي بنتيجة (1-0) أحرزه مرتضى بن سعادة في الدقيقة 79, وفي المباراة الثانية بملعب سوسة والتي لم يوفق الحكم المغربي رحماني في ادارتها حسم التعادل الايجابي بنتيجة ( 2 - 2) لقاء منتخبنا الوطني ونظيره الجزائري. بادر المنتخب الجزائري بالتسجيل في الشوط الأول وذلل الفارق لمنتخبنا اللاعب محمد فتحي ، وفي الشوط الثاني فرض شبابنا سيطرتهم الكاملة وخلقوا عديد الفرص السانحة للتسجيل ليتمكن اللاعب المهدي الكوت من احراز هدف التعادل.وهكذا يكون الترتيب النهائي للدورة: تونس 6 نقاط المغرب 4 نقاط الجزائر 4 نقاط ليبيا 2 نقاط ...( وال )...