إجراء قرعة دوري كرة القدم النسائية في طرابلس.

طرابلس 3 مايو 2017 ( وال )-تعقد لجنة كرة القدم النسائية صباح اليوم الأربعاء بمدرسة النساء الخالدات بحي الاندلس بطرابلس الاجتماع الفني ومراسم قرعة الدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية والذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 18 مايو الجاري بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية بطرابلس بالتنسيق مع النشاط المدرسى على مستوى طرابلس. وتأتي هذه البطولة في إطار الاستعدادات المتواصلة والتي انطلقت منذ فترة للبدء في تشكيل منتخباتنا الوطنية النسائية تمهيدا للمشاركة في تصفيات كأس العالم. ...( وال )...