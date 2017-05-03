وزير الخارجية الالماني يعلن رفض بلاده إقامة مخميات للمهاجرين في ليبيا .

أبوظبي 3 مايو 2017 ( وال ) - أعلن وزير الخارجية الألماني " سيغمار غابرييل " أمس الثلاثاء ، أن بلاده لن تؤيد مشروعا لإنشاء مخيمات في ليبيا لاستضافة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وقال "غابرييل" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "موسى فاكي محمد" إن المهاجرين يعيشون في "ظروف مروّعة" داخل المخيمات في ليبيا ، معتبرا أن بناء مخيمات إضافية لن يكون حلا. وأضاف متحدثاً من مقر الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الأثيوبية أديس ابابا " إنّ هذا لا يتوافق مع الرؤية السياسية لألمانيا أوالاتحاد الأوروبى، ما نحاول القيام به بدلاً من ذلك، هو تحقيق الاستقرار فى دول القارة". يذكر أن نحو 550 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بين عامي 2013 و2016، و37 ألفا منذ بداية العام. وقتل أكثر من 4500 مهاجر أو باتوا في عداد المفقودين عام 2016 أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط. ...( وال ) ...