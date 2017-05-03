الهِلال يَتفوق عَلى السّد بثلاثية وديا .

بنغازي 3 مايو 2017 (وال )- ضمن الأستعدادات الى تجريها الفرق الممتازه للدور استطاع فريق الهلال الأول لكرة القدم التفوق على جاره السد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة . اللقاء بين الفريقين الذي جرى أمس في ملعب نادي بنغازي الجديدة توسطه الحكم موسي العريبي، حيث استحوذ فريق الهلال على مجريات اللعب بالكامل مع بصيص من الهجمات البسيطة لفريق السد الذي دخلت شباكه أول الأهداف عن طريق اللاعب عصام الجمل. الهلال زاد من وتيرته الهجومية وكثف من هجماته على مرمى السد ودفاعه وفي منتصف الشوط الأول عزز الهلال تقدمه بهدفٍ ثانٍ وهذه المرة بواسطة لاعبه المدافع الصاعد محمد خليفة لتنتهي دقائق الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين. وفي الشوط الثاني حاول السد تقليص الفارق وشكل لاعبوه أكثر من هجمة سانحة للتسجيل لكن سرعة وارتباك لاعبي السد حالت دون ذلك،في حين نجح المهاجم علي الشريف من تسجيل الهدف الثالث في اللقاء لتستمر بعد ذلك دقائق المباراة من دون خطورة تذكر ليلعن بعدها الحكم موسى العريبي عن صافرة نهاية المباراة بتفوق الهلال بثلاثية نظيفة. ...(وال )...