أهلي طرابلس يعزز دفاعه ب "جاميه" .

طرابلس 3 مايو 2017 ( وال )- أعلن نادى اهلى طرابلس عبرصفحته الرسمية عن وصول اللاعب " عبدو جاميه" طرابلس مدافع منتخب غامبيا من اجل التوقيع لنادي أهلي طرابلس، وسيتم التوقيع مع اللاعب غداً بعد اجتيازه الكشف الطبي، وسيتواجد اللاعب في تدريبات اليوم واحتمالية مشاركته في مباراة المدينة القادمة. ويمتاز جاميه بالقوة البدنية الكبيرة ويلقب بالدبابة البشرية ويببلغ طوله 182 سنتيمتر ويجيد ألعاب الهواء والالتحامات القوية وهو من مواليد 1986. ويسعى بطل ليبيا لتعزيز دفاعاته قبل انطلاق منافسات دور المجموعات في مسابقة دوري ابطال أفريقيا لكرة القدم حيث يسعى الأهلي للمضي قدما في البطولة وبلوغ الدور التالي لأول مرة. ...( وال )...