مؤتمر التوافق الليبي الليبي يعقد غدا الخميس بهون .

هون 03 مايو 2017 ( وال ) - يعقد يوم غد الخميس بمدينة هون مؤتمر التوافق الليبي الليبي تحت شعار كلنا ليبيا بحضور 17 بلدية من الجنوب والجنوب الشرقي ومشايخ قبائل التبو والطوارق والقبائل العربية . وافادت مصادر المؤتمر وكالة الانباء الليبية بانه سيتم الاعلان عن مؤتمر التوافق الليبي الليبي رسميا الذي ستنبثق منه لجنة للتواصل مع البرلمان والمجلس الرئاسي والمجلس الاعلى للدولة وكل الاطراف مثل المجموعات المسلحة او الجيوش لجمعهم على طاولة حوار واحدة على ورقة بيضاء للتفاهم . وأوضح المكتب الاعلامي للمؤتمر بأنه سيتم العمل على تحقيق مصلحة الليبيين بالكامل نظرا لما تمر به البلاد والجنوب تحديدا من ظروف وتطورات امنية مضطربة وخلق ارضية قوية للحوار بين الليبيين يكون فيها السلاح والاجندات والايدولجيات بعيدة ولن يكون فيه مكانا الا للوطن . وقال ( إن هذا المؤتمر ينطلق من أن الجنوب يقف ضد التقسيم لتراب ليبيا وضد الفيدرالية وكل ما يشتت أبناء الوطن سواء فكريا او تضاريسيا ، وهو يأتي في اعقاب التواصل بين كل اطراف الجنوب من مختلف اطيافه من القبائل ومكونات اجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وبلديات ) . وأكد المصدر بان المؤتمر هو فكرة انبثقت من الجنوب الليبي في حراك طبيعي جدا يلامس معاناة الشعب الليبي عموما وابناء الجنوب خصوصا ، وهو تحرك لابناء الجنوب الليبي بقيادة السيد " غيث احمد سيف النصر " ابن المجاهد احمد سف النصر والي فزان سابقا . ...(وال الجفرة)...