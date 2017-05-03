مجهولون يخربون الخط الرابط بين حقل الفيل النفطي ومجمع مليتة.الأربعاء ، 03-05-2017 - 10:53:00

الاربعاء 3 مايو 2017 -( وال )- أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية أن خط النقل الرابط بين حقل الفيل النفطي ومجمع مليتة الصناعي، وتحديداً الصمام 113 الواقع عند منطقة المرحان 50 كم جنوب مدينة الزنتان، تعرض إلى عمل تخريبي من قبل مجهولين. وأوضح الجهاز، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي أن رئيس الجهاز إدريس بوخمادة "كلف الوحدات والسرايا المعنية بالبحث والتحري بإتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الجناة وأتخاد الاجراءات القانونية بحقهم". ...( وال) ...

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