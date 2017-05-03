مصرف ليبيا المركزي" ينتقد تقرير ديوان المحاسبة .الأربعاء ، 03-05-2017 - 10:47:00

الاربعاء 3 مايو 2017 - ( وال )- أبدى مصرف ليبيا المركزي "أسفه الشديد لما تضمنه التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن السنة المنتهية 2016". وأواضح المصرف في بيان أصدره أمس الثلاثاء أن في تقرير ديوان المحاسبة "مغالطات وأخطاء في المعلومات والبيانات المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والمصارف الوطنية". وعبر المصرف عن "خشيته أن تكون مقصودة ضمن الخلافات المختلقة والمماحكات" السياسية. وأكد المصرف أنه "يعمل على صياغة رد تفصيلي شامل معزز بالمعلومات الدقيقة والوثائق والبيانات على كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وسيقوم بنشره خلال الثلاثة أيام" القادمة . ...( وال )..

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