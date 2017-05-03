عميد بلدية الجفرة يدعو قطاع الاقتصاد للعمل على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن .

هون 3 مايو 2017 ( وال ) - دعا عميد بلدية الجفرة " فؤاد رشيد " قطاع الاقتصاد بالبلدية للعمل على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن من خلال توفير السلع الاستهلاكية المدعومة من صندوق موازنة الاسعار . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان المجلس اليوم الثلاثاء مع مسؤول مكتب قطاع الاقتصاد . واوضح مدير ادارة العلاقات والاعلام بالبلدية بانه سيتم خلال شهر مايو الجاري توفير المواد الغذائية المدعومة للمواطنين وبيعها عن طريق قنوات تابعة لقطاع الاقتصاد بالجفرة . وقال ( إن هذه القنوات التجارية ومن خلال آلية خاصة وضعت ستقوم بتقديم سلة غذائية من المواد المقررة مجانا على أصحاب مرتبات صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي ومستحقي الزكاة خلال شهر رمضان المبارك . ...(وال الجفرة)...