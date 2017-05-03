لجنة الحوار السياسي تعقد اجتماعها الاول .

بنغازي 3 مايو 2017 ( وال) - عقدت لجنة الحوار السياسي بمجلس النواب أمس الثلاثاء اجتماعها الأول داخل مقر المجلس برئاسة رئيس اللجنة " عبدالسلام نصية" وبحضور بعض أعضاء اللجنة. وقال رئيس لجنة الحوار " نصية " في تصريح صحفي إن هذا الاجتماع التمهيدي تناول قرار تشكيل اللجنة بالإضافة إلى مناقشة بعض الأفكار لعمل اللجنة من الناحية اللوجستية والإعلام والأمور الإدارية. كما إستعراضت اللجنة خلال اجتماعها الحوار داخل البلاد واختيارمدينة ليبية لعقد جلسات الحوار الليبي الليبي . وكان مكتب رئاسة مجلس النواب قد أصدر منتصف الشهر الماضي قرارا يقضي بتكشيل لجنة للحوارالسياسي تتكون من " 24 " عضوا من اعضاء مجلس النواب بعد تراجعه عن تعليق مشاركته في الحوار السياسي. ...( وال ) ...