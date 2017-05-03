تحطم طائرة عسكرية باكستانية في إقليم البنجاب ونجاة قائدها .

إسلام ا باد 3 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت السلطات الباكستانية أن طائرة عسكرية مقاتلة من طراز "ميراج" تابعة لسلاح الجو الباكستاني تحطمت أمس الثلاثاء في إحدى مناطق إقليم البنجاب الواقع شرق البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن متحدث رسمي تابع للقوات الجوية الباكستانية أن الحادث وقع في منطقة "جنك" بإقليم البنجاب عندما كانت الطائرة المقاتلة في مهمة تدريبية روتينية" مؤكدا أن قائد الطائرة تمكن من النجاة بعدما قفز من الطائرة بسلام. وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات المختصة أمرت بإجراء تحقيق معمق للكشف عن الملابسات المرتبطة بهذا الحادث الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية .