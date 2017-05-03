قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا من القدس المحتلة.الأربعاء ، 03-05-2017 - 09:05:00

القدس 3 مايو 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 12 فلسطينيا بعد حملة مداهمات في بلدات القدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين من حي جبل الزيتون (الطور) المُطل على القدس القديمة بعد مداهمة منازلهم. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين آخرين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك . بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها ، واقتادتهم إلى مراكز اعتقال وتحقيق في مدينة القدس. .. ( وال ) ..

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