مقتل وإصابة 26 شخصا في انفجار بوسط كابول.

كابول 3 مايو 2017 (وال) - لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون إثر تفجير انتحاري استهدف موكب عسكري للقوات الأجنبية بوسط كابول اليوم الأربعاء . وقال مصدر أفغاني " من الواضح أن الهدف كان موكبا عسكريا أمريكيا يتحرك في محلية "شاشداراك" حيث يوجد عدد من المكاتب الدبلوماسية والمباني الحكومية. وأكد مسؤول بالصحة العامة لوسائل الإعلام المحلية مقتل ستة مدنيين وإصابة 20 آخرين جراء وقوع الانفجار . ولم يعلن أحد حتى الآن مسؤوليته عن الهجوم. .. ( وال ) ..