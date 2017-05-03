الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 3 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام . تكاثر السحب هذا اليوم على اغلب مناطق الخليج و الوسط والجنوب الغربي مع فر صة سقوط امطار متفرقة بينما تميل العوامل الجوية للأستقرار النسبي على بقية مناطق ليبيا . رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على القريات وأبونجيم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21 -27 درجة مئوية وتسجل ارنفاع طفيف يوم الغد. بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب , السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الخليج -مرادة وجالو مع سقوط أمطار خفيفة و متفرقة والرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفه الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20 -26) درجة مئوية وتتراوح مابين (28-31) على جالو والجغبوب . الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة. السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجـات الحـــرارة القصوى مابين (30-35) درجة مئوية ولا تتجاوز (25) درجة على غدامس-الحمادة -وهون وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق. الكفرة-تازربو-السرير . السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق السرير وتازربوا والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على تازربو والكفرة مما قد تسبب فى اثارة الاتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-37) درجة مئوية وتسجل ارتفاع يوم الغد على الكفرة. ...(وال)...