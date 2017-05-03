النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 3 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . من رأس جدير إلى سرت . السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والريـح براني على زواره وطرابلس بينما يكون بحري الى متغير الإتجاه على باقي الساحل تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة تصل هذا اليوم الى (20) عقدة على زواره وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر والبحر خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية والرؤيـة جيدة الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى . السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم على راس الأنوف و الخليج والريح غربي على شحات وبراني صباح الغد على بنغازي و شرش على باقي الساحل سرعتـه ما بيـن (05 - 15) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25)متر والبحر خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية والرؤيـة جيدة. ... وال ...