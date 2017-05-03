زيارة الرئيس التركي إلى روسيا ستتناول العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب .

أنقرة 3 مايو 2017 (وال) - أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس الثلاثاء أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى روسيا ستتناول العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب. وفي بيان للمتحدث الرئاسي حول الزيارة التي سيجريها أردوغان اليوم الأربعاء إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال قالن إنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وعلى رأسها تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة وتطوير السياحة وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة. وأضاف أن الطرفين سوف يتناولان موضوع مكافحة الإرهاب وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي تم الاتفاق حوله في ديسمبر الماضي ووقف نزيف الدم وإيصال المساعدات للمدنيين والخطوات الواجب اتخاذها بشأن الانتقال السياسي. ...( وال ) ...