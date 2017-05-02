مقر قطاع زواره البحري يتعرض الى عمل تخريبي .

زواره 2 مايو 2017 (وال) - تعرض مقر قطاع زواره البحري التابع لقاعدة طرابلس البحرية الليلة البارحة الى عمل تخريبي قامت به مجموعة مجهولة .ووفق المتحدث الرسمي لركن البحرية العميد ايوب قاسم فان العمل يتوقع ان يكون ردة فعل على قيام حرس السواحل بالقبض على ناقلتي النفط اللتان ضبطتا في حالة تلبس وهما تقومان بتهريب الوقود الليبي بطريقة غير قانونية الجمعة الماضي .

واوضح قاسم لوكالة الانباء الليبية ان عملية التخريب تم اكتشافها اليوم الثلاثاء وشملت مكاتب ومعدات وحواسيب والات تصوير والعبث بالملفات والاوراق الادارية .

واكد قاسم ان رجال البحرية قيادة ومنتسبين مصممون على الاستمرار باصرار على اداء واجبهم الوطني المهني في حماية مقدرات الشعب الليبي ، وان مثل هده التصرفات العابثة لن تزيدهم الا اصرارا على المضي قدما في اداء الواجب تجاه الوطن الغالي .

(وال)