مقر قطاع زواره البحري يتعرض الى عمل تخريبي .
الثلاثاء ، 02- 05- 2017 - 20:21:00
زواره 2 مايو 2017 (وال) - تعرض مقر قطاع زواره البحري التابع لقاعدة طرابلس البحرية الليلة البارحة الى عمل تخريبي قامت به مجموعة مجهولة .ووفق المتحدث الرسمي لركن البحرية العميد ايوب قاسم فان العمل يتوقع ان يكون ردة فعل على قيام حرس السواحل بالقبض على ناقلتي النفط اللتان ضبطتا في حالة تلبس وهما تقومان بتهريب الوقود الليبي بطريقة غير قانونية الجمعة الماضي .\nواوضح قاسم لوكالة الانباء الليبية ان عملية التخريب تم اكتشافها اليوم الثلاثاء وشملت مكاتب ومعدات وحواسيب والات تصوير والعبث بالملفات والاوراق الادارية .\nواكد قاسم ان رجال البحرية قيادة ومنتسبين مصممون على الاستمرار باصرار على اداء واجبهم الوطني المهني في حماية مقدرات الشعب الليبي ، وان مثل هده التصرفات العابثة لن تزيدهم الا اصرارا على المضي قدما في اداء الواجب تجاه الوطن الغالي .\n(وال)