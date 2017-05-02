الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية تنفي كل الاتهامات بالفساد.

سيول 2 مايو 2017 (وال) - قدم محامو الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غوين-هيي التي أقيلت بعد إتهامها بالفساد نفيا رسميا لكل التهم الموجهة اليها خلال جلسة استماع اولية اليوم الثلاثاء. وقال المحامي يو يونغ-ها رئيس فريق الدفاع عن الرئيسة السابقة في المحكمة المركزية في سيول "إننا ننفي كل التهم". ولم تحضر بارك غوين-هيي هذه جلسة الاستماع الاولية التي لم تكن إلزامية. وينص القانون الكوري الجنوبي على هذا النوع من الجلسات لاستعراض التهم واتخاذ قرار بالمراحل اللاحقة من المحاكمة الجنائية. وقررت المحكمة اليوم عقد جلسة استماع اخرى الاسبوع المقبل قبل بدء المحاكمة فعليا الاسبوع المقبل. وتواجه بارك 13 تهمة من بينها الرشوة واستغلال السلطة وتسريب أسرار الدولة وإذا ما أدينت بالرشوة فسيحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات على الأقل. واتهمت بارك (65 عاما) بالتواطؤ مع صديقتها المقربة منذ عقود تشوي سون-سيل التي توجد حاليا قيد الاحتجاز لتلقي عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية كرشاوى من نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونغ للإلكترونيات" ليي جاي يونغ وريث مجموعة سامسونغ الذي اعتقل أيضا.