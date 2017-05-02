كاجمان يلتقي ممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسائية للطوارق.

طرابلس 2 مايو 2017 ( وال) - التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبدالسلام كاجمان" ظهر اليوم الثلاثاء ممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسائية للطوارق . وتم خلال اللقاء استعراض المشاكل التي يعانيها مكون الطوارق في المناطق التي يقطنونها، ومنها نقل بعض المصالح الإدارية إلى مناطق مجاورة خلال الاشتباكات التي شهدتها مدينة أوباري عام 2014 ولم يتم استعادتها بعد توقف الاشتباكات رغم مطالبات الأهالي للجهات ذات العلاقة. وأكدن ممثلات منظمات المجتمع المدني النسائية للطوارق ،بضرورة صرف الأرقام الإدارية للعائلات الليبية من الطوارق الذين تم تسجيلهم فيما سبق بمصلحة الأحوال المدنية ،واشتكين تدني مستوى الخدمات الطبية في مناطقهم بسبب نقص الامكانيات التي جعلت المرضى يتحملون مشاق السفر للعلاج في طرابلس. كما وضعن السيد "كاجمان" في صورة معاناة سكان مدينة "أوال" التي استحدثها الطوارق النازحين عام 2012 في مختلف المجالات، وطلبن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السيولة للمواطنين الذين يتكبدون مشاق السفر للحصول عليها من المدن المجاورة وتسهيل اجراءات النازحين الطوارق القاطنين في طرابلس للحصول على مرتباتهم من قبل المصارف التجارية. ..(وال).