اردوغان: تركيا "ستودع" الاتحاد الاوروبي في حال لم يفتح فصول مفاوضات جديدة معها.

أنقرة 2 - مايو - 2017 ( وال ) - أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء ان تركيا "ستودع" الاتحاد الاوروبي في حال لم يفتح فصولا جديدا من المفاوضات معها حول انضمامها الى التكتل. وقال اردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "ليس أمامكم من خيار سوى فتح الفصول التي لم تفتحوها بعد" مضيفا "اذا فتحتم (الفصول)، فهو أمر جيد جدا، اما في الحالة المعاكسة فوداعا". وتدهوت العلاقات بين أنقرة والاتحاد الاوروبي، المتوترة أساسا منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو، خلال حملة الاستفتاء حول توسيع صلاحيات اردوغان والذي نظم في 16 ابريل بسبب الغاء تجمعات مؤيدة للرئيس التركي في اوروبا. وعملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي تراوح مكانها منذ عدة سنوات، ومن غير المرجح تحقيق تقدم فيها كما يبدو. ومنذ بدء مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي رسميا عام 2005، تم فتح 16 فصلا فقط من اصل 35 كان آخرها في يونيو 2016 ويتعلق بمسائل مالية وأخرى تتعلق بالموازنة. ...( وال ) ....