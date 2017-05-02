افريقيا الوسطى : مقتل 45 مدنيا في هجمات شنها مسلحون خلال الاشهر الثلاثة الماضية .

نيويورك 2 مايو 2017 (وال) - ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم, إن 45 مدنيا على الأقل قد قتلوا في هجمات انتقامية شنتها جماعات مسلحة في جمهورية افريقيا الوسطى خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال لويس مودجي الباحث في الشؤون الأفريقية بالمنظمة "إنه عندما تتنافس الفصائل على السلطة في جمهورية افريقيا الوسطى, يتعرض المدنيون من جميع الأطراف لهجماتهم القاتلة". واستندت المنظمة - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها - في تقريرها إلى مقابلات أجرتها مع سكان بلدة "بارباريك" في أبريل المنصرم, مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكثر مما ضمه التقرير, حيث أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وكان كبار العاملين بالمجال الإنساني في الأمم المتحدة ناشدوا العالم بالمسارعة في تقديم الدعم إلى جمهورية افريقيا الوسطى وعدم إهمال أزمتها, حيث تسبب الصراع على السلطة وتزايد حالات العنف في تشريد أكثر من 844 ألف شخص,وهو ما يعادل خمس سكان البلاد, مشيرين إلى أن الوضع أدى إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية, كما تم منع المساعدات من الوصول إلى المحتاجين. وقالت منسقة الشئون الإنسانية بأفريقيا الوسطى نجاة رشدى - في بيان صدر بجنيف أول أمس الاحد عقب زيارة قام بها الممثلون الإقليميون لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى أفريقيا الوسطى - "إن اللامبالاة والإهمال تجاه أزمة أفريقيا الوسطى ليسا خيارا لأن السلام في الدولة الأفريقية في خطر, محذرة من أن تراجع البلاد وعودتها إلى الفوضى, ستظهرآثاره خارج حدودها".