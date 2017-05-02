سيول وواشنطن وطوكيو تتقاسم معلومات بشأن إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا .

سيول 2 مايو2017 (وال)- عقدت السلطات الدفاعية لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مؤتمرا عبر الفيديو حول إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا في يوم 29 أبريل الماضي وتقاسمت معلومات معنية وناقشت تدابير لمواجهة اللازمة. وذكرت وكالة /يونهاب/ الكورية أن الدول الثلاث أدانت بشدة إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي الذي يمثل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي مشددة على أن البرنامج الكوري الشمالي لتطوير الصواريخ البالستية بصورة غير شرعية يمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا. وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على التعهد بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان واتفقت الدول الثلاث على التعاون الوثيق لتعزيز الأمن في المنطقة . قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه شارك في المؤتمر نائب المدير العام للسياسة الدولية في وزارة الدفاع الكورية بارك تشول كيون من الجانب الكوري ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا كريستوفر جون ستونز ومدير السياسة الدفاعية بوزارة الدفاع اليابانية كوجي كانو . ومن جهة أخرى نشرت الولايات المتحدة قاذفتي قنابل استراتيجيتين من طراز /بي - 1 بي/ يوم أمس الاثنين في شبه الجزيرة الكورية وشاركتا مع حاملة الطائرات الأمريكية /كارل فينسون/ التي تعمل بالطاقة النووية في تدريبات استعراض للقوة من أجل كبح جماح استفزازات محتملة لكوريا الشمالية . وقال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي إن القاذفتين وصلتا من قاعدة /أندرسون/ الجوية في /غوام/ إلى الجو فوق بحر الشرق في منتصف ليل يوم 1 مايو الجاري وأجرت تدريبات مع الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية من طراز/ اف-15 كيه/ .