تقرير أممي يتوقع تحقيق بلدان آسيا والمحيط الهادئ معدلات نمو تتجاوز 5 بالمائة خلال عامين .

بانكوك 2 مايو 2017 (وال)-توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بالأمم المتحدة أن تحقق الاقتصادات النامية في المنطقة معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.1 في المائة خلال عامي 2017 و 2018 على التوالي. وذكرت اللجنة الأممية في تقريرها السنوي الذي أعلنت عنه في العاصمة التايلاندية بعنوان "دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2017" أن الإدارة الفعالة ستحافظ على النمو الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وتحسن من جودتها.. مشيرة إلى أنه على الرغم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية على نطاق واسع للعام الجاري فإن اقتصادات المنطقة معرضة لتزايد عدم اليقين العالمي وسياسة الحماية التجارية. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية في المنطقة بمعدل 5 و5.1 في المائة في عامي 2017 و 2018 على التوالي وذلك من 4.9 في المائة في العام الماضي. وشدد الأمين التنفيذي للأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ شمشاد أختر على تحسين الإدارة من أجل التعبئة الفعالة للموارد المالية واستخدامها بهدف النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.. لافتا إلى أنه مع الدخول في السنة الثانية من خطة عام 2030 فإن النمو الاقتصادي في المنطقة ثابت في ظل ضعف الطلب الخارجي وارتفاع سياسة الحماية التجارية. واضاف أن ضمان نمو اقتصادي مستدام وقوي في المنطقة سيحتاج إلى التصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية واعتماد إدارة فعالة وسياسة مالية استباقية من خلال الاستثمارات الإنتاجية في مجالات مثل الهياكل الأساسية والحماية الاجتماعية وكفاءة استخدام الموارد وتوخي الحوكمة الفعالة وتعزيز التنويع الاقتصادي في شمال ووسط آسيا وإحداث فرص عمل لائقة في جنوب وجنوب غرب آسيا والحد من الثغرات الإنمائية في جنوب شرق آسيا فضلا عن التسريع في الابتكار الإيكولوجي في شرق وشمال شرق القارة.