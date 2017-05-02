اسعار النفط ترتفع بدعم تخفيضات "أوبك" .

لندن 2 مايو 2017 (وال) - ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط توقعات بتمديد اتفاق أوبك والمنتجين خارجها لتخفيض الانتاج إلى النصف الثاني من السنة الجارية وهو ما طغى على أثر زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا وليبيا. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا إلى 82ر51 دولار للبرميل. وسجلت العقود الآجلة أدنى مستوى في شهر عند 45ر50 دولار الأسبوع الماضي بعد استئناف تشغيل حقلين نفطيين كبيرين في ليبيا. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 20 سنتا إلى 04ر49 دولار للبرميل. وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اتفقت مع روسيا وعدد من كبار منتجي النفط في العالم على خفض إنتاجهم الخام بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 في محاولة لتقليص المعروض العالمي. وتجتمع أوبك مع عدد من المنتجين خارجها في 25 مايو الجاري بفيينا ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمددوا العمل باتفاق تحديد الانتاج الى غاية نهاية 2017 .