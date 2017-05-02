رئيس وزراء فرنسا : الاتحاد الأوروبي لن ينجو من آثار فوز مرشحة اليمين المتطرف .

باريس 2 مايو 2017 (وال) - حذر رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف من أن الاتحاد الأوروبي "لن ينجو" من آثار فوز مرشحة اليمين المتطرف زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" مارين لوبن في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر تنظيم جولتها الثانية يوم 7 مايو الجاري, داعيا إلى التصويت لزعيم حركة "إلى الأمام" ووزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون. وقال كازنوف المنتمي للحزب الاشتراكي, في المقال الذي نشر اليوم الثلاثاء بصحيفة (ليبيراسيون) اليسارية الفرنسية, "إن الاتحاد الأوروبي الذي أضعفه خروج بريطانيا لن يصمد أمام صدمة جديدة تتمثل في وصول حكومة معارضة صراحة للاتحاد إلى السلطة في فرنسا". وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند - الذي أعلن دعمه لماكرون - قد حذر مرارا في الأيام الأخيرة من عواقب التصويت لليمين المتطرف على أوضاع الاقتصاد والبطالة, فيما أكد وزير الخارجية جون مارك أيرولت أن العودة إلى الفرنك ستفضي لزيادة الفائدة على القروض الحكومية وكذلك التضخم. ومن جانبها, أكدت مرشحة حزب الجبهة الوطنية السبت الماضي أن التخلي عن اليورو ليس على رأس أولوياتها الاقتصادية وذلك في محاولة لطمأنة الفرنسيين المتخوفين من عواقب خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي على قدرتهم الشرائية ومدخراتهم. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون سيفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة بنحو 60% من الأصوات.