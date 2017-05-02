محكمة بريطانية تقرر تاجيل النظر في الدعوي التي رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي.

لندن 2 مايو 2017 ( وال ) - قررت المحكمة البريطانية اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في الدعوي التي رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمارضد مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي إلى غدا الأربعاء. وقال متحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمارفي تصريحات لوكالة رويترز إن المؤسسة الليبية للاستثمار رفعت دعوة ضد المصرف سوسيتية فيما يتعلق بـ 5 معاملات قيمتها الإجمالية" 2.1 " مليار دولار جرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009. وكان من المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة، اليوم، أمام المحكمة العليا بلندن، وتستمر إلى آخر شهر يوليو القادم، وفق ما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم المؤسسة. ...( وال ) ...