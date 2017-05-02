الخبراء والمختصين بمنطقة سوق الجمعة يعقدون لقاء لوضع خطة استراتيجية للبلدية .

طرابلس 2 مايو 2017 (وال)- عقد امس الخبراء والمختصين بمنطقة سوق الجمعة لقاء لوضع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لبلدية سوق الجمعة عن طريق أسلوب المشاركة المجتمعية. واستعرض الخبراء والمختصين ماتم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة للفرق المشكلة من كافة فئات المجتمع وهي الصحة والبيئة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والاستثمار على مستوى البلدية. وقدمت هذه الفرق خلال اللقاء شرحا مفصلا حول نتائج اعمالها التي قامت بها خلال اجتماعاتها والخطط الاستراتيجية التي وضعت لقطاعاتها وأحالتها إلى المجلس البلدي سوق الجمعة لإصدارها في كتيب يمثل خطة أهالي المنطقة وكوثيقة يجب العمل بها من قبل المجلس البلدي الحالي والمجالس البلدية القادمة باعتبارها خطة استراتيجية للبلدية. ..(وال)..