وزير الصحة بحكومة الوفاق يجتمع مع مدير مستشفى بن سينا بسرت .

سرت 02 مايو 2017(وال)- اجتمع وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطنى بديوان الوزارة بطرابلس مع مدير عام مستشفى بن سينا التعليمى بسرت الدكتور محمد السريتى بحضور رئيس لجنة الازمة والطوارئ بالوزارة السيد فوزى اونيس . و تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل مستشفى بن سينا التعليمى بسرت خاصة توفير الادوية والمعدات الطبية والمستلزمات التشغيلية الطبية والمحاليل الطبية . كما تناول الاجتماع بحث امكانية تنفيذ طلب ادارة المستشفى بتوظيف اطباء جدد من المدينة وتدراس ملف التعقيم الطبى لبعض الاقسام الايوائية بالمستشفى ومتابعة اجراءات مراحل الصيانة لمرافقه . وأكد وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني ان اجراءات ادارية سيتم اتخاذها بالتنسيق مع لجنة الازمة وجهاز الامداد الطبى بتزويد المستشفى بالنواقص والاحتياجات ودراسة طلب ادارة المستشفى بخصوص توظيف بعض خريجى الكليات الطبية بسرت . (وال-سرت)