الصين تجدد معارضتها نشر نظام ثاد الأمريكي في كوريا الجنوبية .

بكين 2 مايو 2017 ( وال ) - جددت الصين اليوم الثلاثاء معارضتها نشر نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية وحثت على وقفه فورا. ونقلت مصادر اعلامية غربية عن مسؤولين أمريكيين امس إن نظام " ثاد " وصل إلى قدرة تشغيل مبدئية تمكنه من صد صواريخ كوريا الشمالية في إشارة للمضي قدما في نشره رغم معارضة الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية " قنغ شوانغ " في إفادة صحفية يومية دون الخوض في تفاصيل "سنتخذ قطعا كافة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحنا . وحسب المصادر الاعلامية فإن بكين ترى أن الرادار الخاص بنظام " ثاد " يمكن استخدامه للتجسس على أراضيها برغم تطمينات واشنطن بأن النظام دفاعي محض . ...( وال )...