هيئة الرقابة الادارية تتحفظ على ماورد في مسودة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور .

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طرابلس 2 مايو 2017( وال ) - أصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانا ، أبدت\\\

فيه تحفظها على ماورد في المادة (164) من مسودة الهيئة التاسيسية لصياغة \\\

مشروع الدستور والتي جاء فيها ( تنظم بقانون هيئة للرقابة الادارية وهيئة\\\

للشفافية ومكافحة الفساد وللاحصاء ومجلس اعلى للاعلام والصحافة وللعلوم \\\

التقنية والابتكار) .\\\

وأبدت هيئة الرقابة في البيان الذي تلاه رئيس الهيئة المكلف \\\\\\\" نصر \\\

علي حسن\\\\\\\" - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس - استغرابها الشديد حيال \\\

ماور بالمادة المشار اليها وبتحفظ رئاستها وجميع اعضائها وموظفيها على \\\

هذه الصياغة وبعدم اعطاء هيئة الرقابة الادارية حقها في مسودة الدستور .\\\

وأوضح البيان الى أن ماورد في المسودة لم يتم النظر فيه الى تاريخ \\\

الهيئة وعراقتها من خلال ماقدمته وفق اختصاصاتها ، مؤكدا أن العمل \\\

الرقابي بجميع اشكاله (الاداري والمالي والفني) الذي تباشره الهيئة حاليا\\\

بموجب احكام قانون انشائها رقم (20) لم يكن وليد اللحظة بل كان نتاج \\\

لعقود من الزمن .\\\

واشار البيان الى ان استبعاد هيئة الرقابة الادارية باعتبارها كأعلى \\\

جهاز رقابي وادراجها ضمن هيئات تنفيذية في الدولة يؤكد عدم دراية اعضاء \\\

الهيئة التأسيسية بالدور الحقيقي للعمل الرقابي وتاريخه الطويل .\\\

وحمل بيان هيئة الرقابة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع \\\

الدستور المسؤولية القانونية والتاريخية في عدم دسترة الهيئة وادراجها \\\

كأعلى جهة رقابية معنية بمكافحة الفساد المالي والاداري .\\\

وعبرت هيئة الرقابة الادارية عن الامل في أن يتحمل اعضاء الهيئة \\\

التاسيسية لصياغة مشروع الدستور لمسؤولياتهم وإعادة صياغة النص بحيث يشمل\\\

دسترة العمل الرقابي الذي تتولاه هيئة الرقابة الادارية بشكل واضح وصريح \\\

بمسودة الدستور ضمانا لاستقرار الاوضاع الادارية للدولة وحفاظا على المال\\\

العام وصونه من الضياع .\\\

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