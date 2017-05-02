\" يونيسيف \" : ارتفاع عدد الأطفال الصوماليين ممن يعانون من سوء التغذية ( 1.4 ) مليون طفل .



جنيف 2 مايو 2017 ( وال ) - حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة

للطفولة \" يونيسيف \" كريستوف بوليراك \" من ارتفاع متوقع لعدد الأطفال

الصوماليين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة ,

ليصل العدد إلى حوالى ( 1.4 ) مليون طفل , مشيرا إلي أن من بين هؤلاء

حوالى ( 275 ) ألفا سيواجهون ما يهدد حياتهم خلال العام الجاري.

ونقلت مصادر اعلامية عن \" بوليراك \" خلال مؤتمر صحفى بجنيف اليوم

الثلاثاء ان احتمال وفاة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد فى

الصومال يزداد بمقدار ( 9 ) أضعاف بسبب الأمراض القاتلة مثل (الكوليرا

والإسهال المائى الحاد والحصبة) .

وأوضح أن الأسباب الرئيسية للوفاة خلال المجاعة التى شهدتها الصومال

عام 2011 وأسفرت عن مقتل نحو( 260 ) ألف شخص وكان أكثر من نصفهم من

الأطفال الصغار , كانت الإسهال والحصبة\".

من جانبه , قال ممثل (يونيسيف) في الصومال \" ستيفن لويرير \" , فى

بيان , إن\" المنظمة الدولية وشركاءها قد عالجوا أكثر من 56 ألف طفل

يعانون من سوء التغذية خلال العام الجاري\", وذلك بنسبة تزيد عن ( 90 ) في

المئة عن نفس الفترة من العام الماضى , مشيرا إلي أن الجمع بين الجفاف

والمرض والنزوح هي أمور مروعة بالنسبة للأطفال الصوماليين , مشددا على أن

هناك حاجة للمسارعة بالتدخل وإنقاذ الأرواح .

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