\" يونيسيف \" : ارتفاع عدد الأطفال الصوماليين ممن يعانون من سوء التغذية ( 1.4 ) مليون طفل .
الثلاثاء ، 02- 05- 2017 - 14:49:00
\nجنيف 2 مايو 2017 ( وال ) - حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة \nللطفولة \" يونيسيف \" كريستوف بوليراك \" من ارتفاع متوقع لعدد الأطفال \nالصوماليين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة ,\nليصل العدد إلى حوالى ( 1.4 ) مليون طفل , مشيرا إلي أن من بين هؤلاء \nحوالى ( 275 ) ألفا سيواجهون ما يهدد حياتهم خلال العام الجاري.\n ونقلت مصادر اعلامية عن \" بوليراك \" خلال مؤتمر صحفى بجنيف اليوم\nالثلاثاء ان احتمال وفاة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد فى \nالصومال يزداد بمقدار ( 9 ) أضعاف بسبب الأمراض القاتلة مثل (الكوليرا \nوالإسهال المائى الحاد والحصبة) .\n وأوضح أن الأسباب الرئيسية للوفاة خلال المجاعة التى شهدتها الصومال \nعام 2011 وأسفرت عن مقتل نحو( 260 ) ألف شخص وكان أكثر من نصفهم من \nالأطفال الصغار , كانت الإسهال والحصبة\".\n من جانبه , قال ممثل (يونيسيف) في الصومال \" ستيفن لويرير \" , فى\nبيان , إن\" المنظمة الدولية وشركاءها قد عالجوا أكثر من 56 ألف طفل \nيعانون من سوء التغذية خلال العام الجاري\", وذلك بنسبة تزيد عن ( 90 ) في\nالمئة عن نفس الفترة من العام الماضى , مشيرا إلي أن الجمع بين الجفاف \nوالمرض والنزوح هي أمور مروعة بالنسبة للأطفال الصوماليين , مشددا على أن\nهناك حاجة للمسارعة بالتدخل وإنقاذ الأرواح .\n ...( وال )...