الشرطة تعتقل " 40 " شخصا في مظاهرات بمناسبة عيد العمال في امريكا.

واشنطن 2 مايو 2017 (وال) - القت السلطات الأمريكية القبض على حوالي " 40 " شخصا خلال مظاهرات شهدت أمس الاثنين عدة ولايات أمريكية بمناسبة عيد العمال . وذكرت الشرطة الامريكية في بيان لها أن موجهات وقعت بين الشرطة والمتظاهرين خلال هذه المسيرات في ولايات متفرقة بالبلاد مما أسفرعن اعتقال " 40 " شخصا بينهم " 25 " في ولاية بورتلاند التي وقعت بها أعمال نهب للمتاجر والسيارات والممتلكات العامة فضلا عن إلقاء الحجارة والزجاجات وقنابل الغاز ضد الشرطة. كما حاول المتظاهرون إضرام النار في أحد المتاجر وأحدثوا خسائر مادية في سيارة للشرطة. وفي ولاية واشنطن المجاورة اعتقلت الشرطة عشرة أشخاص، بينما اعتقل الخمسة الباقون في ولاية سياتل. ...( وال ) ...