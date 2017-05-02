الهيئة العامة للثقافة تنظم الملتقى الوطني الاول للشعر العربي الفصيح .

طرابلس 2 مايو 2017 (وال) - نظمت الهيئة العامة للثقافة مساء أمس ،الملتقى الوطني الأول للشعر العربي الفصيح" دورة الشاعر مصطفى بن زكري"، وذلك بقاعة الهيئة العامة للسياحة بطرابلس. واختارت الهيئة أسم الشاعر الكبير "مصطفى بن زكري" عنواناً لهذا الملتقى كتقدير له لإبداعه في مجال الشعر، ولأنه أول شاعر ليبي يصدر ديواناً شعرياً، إذ طبع ديوانه الأول بالمطبعة العثمانية في مصر سنة 1832. وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور " احمد الرشراش" ، في كلمة له ان هذا الملتقى يعتبر محاولة لغرس بذرة في مجال الثقافة في ليبيا، وخاصة في هذا الوقت، معربا عن أمله في أن تكون الدورة القادمة أكبر وأشمل. من جهته رحب عضو اللجنة التسييرية للهيئة " محمد الهدار " ،في كلمة الهيئة العامة للثقافة، بالشعراء والشاعرات والضيوف . وأوضح أن هذا الملتقى الأول من نوعه أطلق عليه اسم أحد رموز هذا الشعر - صاحب أول ديوان شعري فصيح - الشاعر الليبي المرحوم مصطفى بن زكري، والذي قام بتحقيقه فيما بعد الأديب الليبي " على مصطفى المصراتي" سنة 1972. ونوه " الهدار" أن هذا الملتقى الذي ترعاه الهيئة العامة للثقافة جاء إيمانا بدورها في إعطاء دفعة جديدة بالارتقاء بالثقافة عموماً وابداعات خلاَقة في جميع مناحى العطاء المعرفي الثقافي تحقيقا للتنمية الشاملة بإحداث نهضة ثقافية فاعلة. وتخلل الملتقى تقديم عرض مرئي للسيرة الذاتية للمرحوم الشاعر " مصطفى بن زكري " وألقاء قصائد فصيحة من قبل الشعراء والشاعرات . وخصصت الهيئة العامة للثقافة جزء من الاحتفالية لتكريم الكاتب الكبير الأديب " على مصطفى المصراتي " ، بعد اكثر من 70 سنة من الابداع، حيث تم تقديم درع التكريم الخاص بالدورة الأولى للملتقى، واستلمه الأستاذ " منصور بوشناف " . ..(وال)..