ميركل وولي عهد ابوظبي يبحثان الاوضاع في سوريا وليبيا واليمن .

ابوظبي 2 مايو 2017 (وال) - بحثت المستشارة الالمانية" انغيلا ميركل " مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية "محمد بن زايد آل نهيان" أمس اثنين في ابوظبي آخر المستجدات تطورات الوضع في ليبيا وسوريا اليمن وجهود البلدين في محاربة التطرف والجماعات الإرهابية والتنسيق فيما بينهما في دعم أسس الاستقرار والأمن في المنطقة حسب ماذكرت وكالة الانباء الامارات (وام) . وأضافت الوكالة ان المباحثات بين الطرفين تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتأتي زيارة ميركل للامارات ضمن جولة خليجية قادتها الأحد الى الرياض أجرت خلالها مباحثات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وتم خلالها توقيع عدد من مذكرات تفاهم ومشروعات تعاون بين البلدين . ...( وال ) ...