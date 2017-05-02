انتاج النفط قد تجاوز 760 ألف برميل لأول مرة منذ 2014 .

طرابلس 02 مايو 2017 ( وال ) - قال المهندس " مصطفى صنع الله " رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن انتاج اليوم من النفط قد تجاوز 760 الف برميل لاول مرة منذ الأول من ديسمبر 2014 . وأوضح أن المؤسسة ماضية في خططها لزيادة الانتاج باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق زيادة ملحوظة في ايرادات الدولة ولإنقاذ الاقتصاد الوطني وخصوصا فانه وكما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2016 " ان عام 2016 سجل أدنى ايراد تحققه الدولة على مر تاريخها الحديث والتي لم تتجاوز 8.6 مليار دينار ، في مقابل مصروفات قاربت 30 مليار دينار بعجز قدره 21 مليار دينار ليشكل عجزا تراكميا منذ اقفال الموانئ والحقول النفطية . وأضاف " صنع الله " أن هذا العجز في ميزانية الدولة كان يتم تغطيته من احتياطيات المصرف المركزي والتي استمرت بالتآكل منذ العام 2013 وخصوصا ان خسائر الإغلاقات للموانئ والحقول النفطية قد تجاوزت 130 مليار دولار ولان هذه الاحتياطيات وصلت الى مرحلة خطيرة و عليه نجد ان أزمات سعر الصرف و السيولة تزداد وطأتها يوما بعد يوم على المواطن العادي. وأكد المهندس " مصطفى صنع الله " أن المؤسسة تعمل جاهدة لخدمة البلاد والمحافظة على المصالح الوطنية الليبية بالرغم من التحديدات السياسية التي تستهدف استقرار المؤسسة الوطنية للنفط والحملات الإعلامية المصاحبة لها . ...(وال)...