امريكا تجدد تحذيراتها من تهديدات الهجمات الارهابية في اوروبا .

واشنطن 2 مايو 2017 ( وال) - جددت امريكا امس الأثنين تحذيراتها من تهديدات الهجمات الارهابية في اوروبا مستشهدة بالهجمات التي وقعت خلال الاسابيع الماضية في فرنسا وروسيا والسويد وبريطانيا. وتنشروزارة الخارجية الامريكية بشكل منتظم تعليمات الى مواطنيها المقيمين او المسافرين الى الخارج ، و قد قام المكتب القنصلي بوزارة الخارجية الامريكية بتحديث التحذير الخاص بأوروبا. وتحذر وزارة الخارجية المواطنين الامريكيين بان التهديدات بحدوث هجمات ارهابية لاتزال قائمة في اوروبا. واستشهدت وزارة الخارجية في التحذير المشار إليه بالهجمات التي وقعت مؤخرا في فرنسا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة لإظهار أن الجماعات المتطرفة منها تنظيم الدولة داعش والقاعدة والجماعات الأخرى المنتمية إليهما "لديها القدرة على تخطيط وتنفيذ الهجمات الارهابية في أوروبا." وقال التحذير "المتطرفون مستمرون في التركيز على المواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الحكومية المحلية كأماكن يسهل استهدافها" مضيفا أن الأماكن العامة الأخرى مثل الفنادق والمطاعم والأنشطة الهامة قد تكون أيضا مستهدفة. وكان آخر تحذيرمن السفر إلى أوروبا أصدرته وزارة الخارجية في نوفمبر الماضي عقب إجهاض السلطات الفرنسية خطة لتنفيذ هجوم إرهابي قبل موسم عطلات الشتاء وهو التحذير الذي انتهت مدته في فبراير الماضي. ...( وال ) ...