مجلس النواب يهنئ عمال ليبيا بعيدهم .

طبرق 01 مايو 2017 ( وال ) - هنأ مجلس النواب عمال ليبيا بمناسبة عيدهم الموافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدا على أن الوطن بأمس الحاجة لكل من يعمل ويقدم العطاء الذي يساهم في دعم الاقتصاد ويجنب البلاد أزمتها الاقتصادية الراهنة.



وقال بيان صادر عن المجلس اليوم الإثنين ( يتقدم مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح بأطيب التهاني وخالص الأمنيات إلى الشعب الليبي العظيم عامة وإلى عمال ليبيا خاصة بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم الإثنين الأول من مايو ) .



وتقدم المجلس بأسمى آيات التقدير لكل من يبذل قطرة عرق ويشمر عن ساعديه لتأمين قوت يومه، ويساهم في إعادة بناء الوطن في كل ساحات البذل والعطاء، داعيا الله عز وجل أن يعود الأمن والأمان على جميع أرجاء الوطن لتعود عجلة التنمية ويتعافى اقتصاد البلاد ليعم الرخاء .



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