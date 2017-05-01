وزير خارجية النمسا يغادر طرابلس .
الإثنين ، 01- 05- 2017 - 16:54:00
طرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - غادر مساء اليوم الاثنين وزير خارجية النمسا \\\"سيباستيان كورتس\\\" والوفد المرافق له مطار معيتيقة بعد ان انهى زيارة عمل الى طرابلس، التقى خلالها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني / فائز السراج / والنائب بالمجلس /أحمد معيتيق / ووزير الخارجية والتعاون الدولي / محمد سيالة / .\nوكان في توديعه بالمطار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية / لطفي المغربي / وعدد من مدراء الادارات بالوزارة .\n\n\n... ( وال )...