وزير خارجية النمسا يغادر طرابلس .

طرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - غادر مساء اليوم الاثنين وزير خارجية النمسا \\\"سيباستيان كورتس\\\" والوفد المرافق له مطار معيتيقة بعد ان انهى زيارة عمل الى طرابلس، التقى خلالها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني / فائز السراج / والنائب بالمجلس /أحمد معيتيق / ووزير الخارجية والتعاون الدولي / محمد سيالة / .

وكان في توديعه بالمطار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية / لطفي المغربي / وعدد من مدراء الادارات بالوزارة .





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