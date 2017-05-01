مقتل 6 مسلحين حوثيين وإصابة 11 اخرين فى غارات للتحالف على معسكر خالد بمدينة تعز .

صنعاء 1 مايو 2017 (وال) - أكدت مصادر عسكرية يمنية اليوم الإثنين, مقتل 6 من المسلحين الحوثيين واصابة 11 آخرين في غارات شنها التحالف العربي على مواقعهم وحلفائهم من انصار الرئيس السابق المخلوع على عبد الله صالح بمعسكر خالد ومواقع أخرى في مديرية موزع غربي مدينة تعز. وأفادت مصادر إخبارية أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي شنته القوات اليمنية على المسلحين الحوثيين والمسلحين الموالين لصالح في معسكر خالد, ومواقع جبلية شرق المعسكر ومناطق في موزع, حيث تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مواقع شرق معسكر خالد.