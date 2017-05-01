قادة الكونغرس الأمريكي يتوصلون إلى اتفاق لتمويل الحكومة حتى سبتمبر .

واشنطن 1 مايو 2017 (وال) - توصل قادة الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق لتمويل الحكومة حتى نهاية شهر سبتمبر القادم وفقا لما قالته وسائل إعلام محلية. وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) مساء أمس الأحد أن الاتفاق بين الحزبين يشمل 12.5 مليار دولار أمريكي كإنفاق عسكري جديد و1.5 مليار دولار أمريكي إضافية لأمن الحدود مضيفة أنه من المتوقع أن يصوت الكونغرس على حزمة الإنفاق الموسعة في بداية هذا الأسبوع. ولفتت صحيفة (وول ستريت) إلى أنه سيتم إنفاق الأموال المخصصة لأمن الحدود على التكنولوجيا وعلى إصلاح بنية تحتية قائمة ولكن لا يمكن استخدامها لدفع تكلفة بناء الجدار الذي اقترح الرئيس الأمريكي ترامب تشييده على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع دخول المهاجرين الى بلاده. وقال زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشارلز شويمر ليلة الأحد إن "هذا الاتفاق هو اتفاق جيد للشعب الأمريكي ويبعد التهديد بحصول إغلاق حكومي من على الطاولة". وأضاف أن "مشروع القانون يضمن عدم استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل جدار حدودي غير فعال ويستبعد أية فقرات إضافية تتضمن أحكاما معرقلة ويزيد من الاستثمارات في البرامج التي تعتمد عليها الطبقة الوسطى مثل الأبحاث الطبية والتعليم والبنى التحتية". وتأتي حزمة الإنفاق بعد أن وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون تمويل مؤقت الأسبوع الماضي لتفادي حدوث إغلاق حكومي وإفساح المجال للمشرعين أسبوعا آخر لتحديد تفاصيل الإنفاق لبقية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر القادم.